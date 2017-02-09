После гриппа люди погружаются в депрессию

Если вы прошли через лечение гриппа, то уже входите в группу риска в связи с угрозой возникновения депрессии. Лекарства от этого вирусного заболевания воздействуют на бактерии в организме, что увеличивает риск появления психических расстройств.Грипп может приковать человека к постели на несколько дней. Это вирусное заболевание не только лишает наш организм энергии, оно также увеличивает риск депрессии, как утверждают учёные. Кашель, простуда и пищевые отравления могут иметь аналогичные последствия. Дело в том, что предназначенные для лечения инфекций лекарства воздействуют на состав бактерий в кишечнике, а это увеличивает вероятность возникновения психических расстройств.Предыдущие исследования показали, что госпитализированные с тяжелыми инфекциями пациенты обладают повышенным риском шизофрении и депрессий. Однако исследователи из Aarhus University в Дании обнаружили подобную связь между всеми инфекциями, которые требуют лечения, даже не самыми тяжелыми. Ученые наблюдали за психическим здоровьем людей, получавших лечение антибиотиками, антивирусными лекарствами и другими препаратами, предназначенными для борьбы с грибковыми болезнями и паразитами. Затем они посчитали риск развития шизофрении и депрессии, чтобы выяснить, увеличивается ли он после начала лечения инфекций.Оказалось, что среди пациентов с диагнозом шизофрения 17,4% ранее были госпитализированы с инфекциями. Среди жертв депрессий их количество составило 18,7%. Данные исследования дают информация для размышления врачам, которым приходится сталкиваться с лечением инфекций. Возможно, медикам нужно более внимательно относиться не только к физическому, но и к психическому здоровью своих пациентов во время и после терапии.