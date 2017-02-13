Нарушение связей в мозге делает из людей психопатов
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Британские исследователи из Института психиатрии Лондонского королевского колледжа провели исследование, в ходе которого изучили мозг людей с маниакальными наклонностями. Специалисты пришли к выводу, что, если сравнивать мозг психопатов, совершивших тяжкие преступления, с мозгом нормальных людей, то пути, связывающие различные области мозга, состоят из серьезных «ям».
Эксперты считают, что открытие позволит разработать новые методы лечения и судебной экспертизы психопатии. Однако, исследователям предстоит выяснить механизм «образования ям». Возможно, он является врожденным.
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