Нарушение связей в мозге делает из людей психопатов

По мнению исследователей, нарушения между связями частей мозга, отвечающие за эмоции и принятие решений, являются причиной, по которой люди становятся психопатами.Британские исследователи из Института психиатрии Лондонского королевского колледжа провели исследование, в ходе которого изучили мозг людей с маниакальными наклонностями. Специалисты пришли к выводу, что, если сравнивать мозг психопатов, совершивших тяжкие преступления, с мозгом нормальных людей, то пути, связывающие различные области мозга, состоят из серьезных «ям».Эксперты считают, что открытие позволит разработать новые методы лечения и судебной экспертизы психопатии. Однако, исследователям предстоит выяснить механизм «образования ям». Возможно, он является врожденным.