Использование наушников повышает риск смерти

Американские исследователи утверждают, что значительный рост смертности среди пешеходов тесно связан с использованием наушников.По подсчетам специалистов, ежегодное количество смертельных случаев увеличилось с 16 в 2004 году до 47 в 2011 году, а общее количество смертей за весь этот период в Балтиморе составляет 116 человек. Больше половины инцидентов составляют пешеходы, которые попали под поезд. Две трети жертв были мужчины в возрасте 30 лет и даже моложе.Эксперты обращают внимание на то, что в момент, когда человек идет по улице в наушниках, он сильно отвлекается, его внимание притупляется. Все это влечет за собой серьезные последствия, так как головной мозг абсолютно не реагирует на внешние стимулы. Исследование было опубликовано в издании британского.