Физкультура может остановить старение мозга

Физические упражнения в возрасте после 70 лет помогут остановить усыхание мозга и появление признаков старения, связанных cо старческим слабоумием, говорят ученые Эдинбургского университета.Результаты томографии 638 человек пенсионного возраста показали, что у тех, кто активно занимается физкультурой, на протяжении трех лет объем мозга уменьшался медленнее. Упражнения не должны быть изнурительными – достаточно нескольких прогулок в неделю, пишет медицинский журнал "Neurology". Упражнения должны быть именно физическими, поскольку умственные упражнения - разгадывание кроссвордов, например, - считаются менее эффективными.Чтение книг или встречи с друзьями и родными – менее активное времяпровождение – не замедляли усыхание мозга. Исследовав белую материю мозга - "провода", передающие сообщения внутри мозга, - ученые обнаружили, что у людей старше 70 лет, которые были более физически активными, меньше поврежденных участков, чем у тех, кто реже занимался физкультурой.Эксперты уже установили, что с возрастом объём мозга уменьшается, что может привести к склерозу и ухудшению процесса мышления.Многие предыдущие исследования показывали, что физические упражнения помогают снизить риск развития деменции или, по крайней мере, замедлить его.Упражнения увеличивают приток крови к мозгу, доставляя кислород и питательные вещества к клеткам мозга, что крайне важно. С другой стороны, возможно, люди, у которых уменьшается объем мозга, менее склонны к спортивным занятиям.Эксперты отмечают, что результаты исследования являются хорошей новостью, поскольку они подтверждают, что даже легкие физические упражнения способствуют поддержанию здоровья. Глава британского центра исследований болезни Альцгеймера доктор Саймон Ридли сказал, что "это исследование напрямую связывает физические упражнения с меньшим количеством признаков старения мозга, и таким образом мы сможем лучше позаботиться о своем здоровье"."Также важно заниматься спортом и физкультурой в молодости, чтобы уменшить риск слабоумия в старости", - говорит эксперт.Профессор Джеймс Гудвин, глава отдела исследований в британской благотворительной организации Age UK, которая профинансировала исследование, сказал: "Это исследование еще раз подчеркивает, что никогда не поздно извлечь выгоду из физических упражнений. Таким образом, очень важно ходить в магазин, заниматься садоводством и бегать. С возрастом еще важнее быть более активными".