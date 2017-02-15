Ученые: плач защитит от сердечного приступа

По мнению ученых Университета Миннесоты, плач способен улучшить самочувствие и благотворно влияет на здоровье. Такой вывод специалисты сделали на основании анализов исследования, в ходе которого слезы снизили чувство напряженности и гнева у 88,8% пациентов.Большинство мужчин и часть женщин стараются сдерживать эмоции и слезы, как признак слабости. Однако плач является, по мнению ученых, естественной защитой организма, помогающей снизить боль или снять стресс. Сдерживать слезы вредно, поскольку негативные эмоции, накапливаясь, способны сделать эмоциональную неустойчивость, раздражение и гнев постоянной чертой характера.Ученые утверждают, что некоторые соединения, уровень которых повышается в организме при эмоциональном напряжении, удаляются во время плача слезами. Накопленное напряжение увеличивает риск сердечного приступа и травм мозга.При плаче дыхание человека становится более глубоким, что также снижает напряжение, понижая уровень гормона стресса.