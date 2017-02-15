Ухудшение памяти может быть признаком микроинсульта

Возникшие проблемы с памятью могут являться сигналом микроинсульта, считают американские исследователи из Колумбийского университета.Ученые сообщили, традиционно считается, что ухудшение памяти сопряжено с истощением гиппокампа - соответствующей зоны мозга. Однако в ходе исследования, в котором приняли добровольное участие 658 пожилых людей, не страдающих деменцией, удалось установить, что причиной может быть также инсульт. С помощью МРТ у испытуемых проверили работу мозга, а также память, скорость обработки информации и языковые способности.Эксперты сообщили, что у 174 участников эксперимента с помощью МРТ-сканирования удалось выявить микроинсульт, который также связан с меньшим объемом гиппокампа. Таким образом, МРТ-сканирования, проведенные пожилым людям, смогут своевременно выявлять проблемы с сосудами, считают исследователи.