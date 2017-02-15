Следы усталости на лице: как избавиться от них за 10 минут
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В этой статье мы расскажем тебе о том, как снять усталость лица за 10 минут с помощью натуральных и экономичных средств и методов. Обязательно попробуй. Мгновенное очищение
Это первый шаг, который поможет тебе избавиться от следов усталости на лице, очистить кожу и избавить ее от несовершенств и остатков макияжа, которые накапливаются на лице.
Ты можешь носить все необходимые тебе средства в своей сумочке, чтобы воспользоваться ими в любой момент.
Розовая вода
Она приятно пахнет, отлично освежает и подходит для смешанной и жирной кожи.
Оливковое масло
Не допускай пересыхания сухой и зрелой кожи, поэтому всегда носи с собой бутылочку со смесью из одной части оливкового масла на пять частей воды. Встряхни смесь перед использованием и нанеси ее на лицо с помощью ватного диска или мягкого полотенца.
Ананас
Если ты дома и у тебя есть ананас, протри лицо кусочком этого фрукта и дай ему высохнуть пару минут. После этого ополосни лицо водой, как обычно.
2. Холодная вода и увлажнение против следов усталости на лице
Самый быстрый способ расслабиться и немедленно тонизировать кожу — это облить лицо очень холодной водой.
Каждый раз после умывания ополаскивай лицо холодной водой.
Нежно промокни лицо полотенцем и не три его.
Теперь кожа лица чистая и готова к нанесению увлажняющего крема, подходящего твоему типу кожи.
3. Самомассаж
Когда мы очистили кожу от загрязнений и нанесли на нее питательный или увлажняющий крем, самое время сделать самомассаж, который позволит тебе снять напряжение, расслабить мышцы лица, повысить эластичность кожи и улучшить впитывание увлажняющего лосьона.
Массаж должен быть мягким и в направлении, противоположном морщинкам, вверх и наружу от центра лица.
Мы можем делать это, пока наносим на кожу увлажняющий крем, в течение 3-5 минут.
4. Гримасы
В течение дня наше лицо накапливает напряжение, особенно если мы плохо спали ночью. Напряжение отражается на нашем внешнем виде, из-за чего мы выглядим более серьезными и постаревшими.
Самый простой способ избавиться от ежедневного стресса и напряжения — корчить гримасы, используя рот, язык, нос, лоб, глаза и щеки.
В течение минуты строй самые разные гримасы. Хотя люди часто считают, что от этого на лице появляются морщины, эффект обратный: гримасы стимулируют приток крови к лицу.
5. Расслабление глаз
Глаза могут изменить выражение всего лица, так как они накапливают усталость и напряжение весь день. Эту проблему можно решить всего за минуту с помощью пальминга: техники расслабления глаз. Для этого нужно просто потереть ладони друг об друга до ощущения тепла и накрыть ими закрытые глаза.
Ты сразу же заметишь, что глаза расслабились, ты стала видеть лучше, более остро и ясно.
6. Массаж губ
Губы также накапливают напряжение из-за всего того, что мы накапливаем в себе и не говорим вслух. Постепенно мы начинаем их сжимать вместе с челюстью, из-за чего нижняя часть лица сильно перенапрягается и мы выглядим слишком скованными.
Если мы расслабимся, губы будут выглядеть более пухлыми и чувственными.
Тщательно увлажни губы, сдвинь их рукой в бок и помассируй не только губы, но и зону вокруг них, которая также часто перенапрягается. Именно там могут появиться морщины. Проделай эту процедуру десять раз каждой рукой.
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