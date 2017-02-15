Следы усталости на лице: как избавиться от них за 10 минут

Холодная вода подтягивает и укрепляет кожу лица, а также смывает следы усталости. Ты можешь умывать лицо холодной водой после массажа. После напряженного дня или бессонной ночи на лице обычно появляются следы усталости: глаза опухают и краснеют, под ними появляются морщинки и темные круги, выражение лица становится угрюмым.В этой статье мы расскажем тебе о том, как снять усталость лица за 10 минут с помощью натуральных и экономичных средств и методов. Обязательно попробуй. Мгновенное очищениеЭто первый шаг, который поможет тебе избавиться от следов усталости на лице, очистить кожу и избавить ее от несовершенств и остатков макияжа, которые накапливаются на лице.Ты можешь носить все необходимые тебе средства в своей сумочке, чтобы воспользоваться ими в любой момент.Розовая водаОна приятно пахнет, отлично освежает и подходит для смешанной и жирной кожи.Оливковое маслоНе допускай пересыхания сухой и зрелой кожи, поэтому всегда носи с собой бутылочку со смесью из одной части оливкового масла на пять частей воды. Встряхни смесь перед использованием и нанеси ее на лицо с помощью ватного диска или мягкого полотенца.АнанасЕсли ты дома и у тебя есть ананас, протри лицо кусочком этого фрукта и дай ему высохнуть пару минут. После этого ополосни лицо водой, как обычно.2. Холодная вода и увлажнение против следов усталости на лицеСамый быстрый способ расслабиться и немедленно тонизировать кожу — это облить лицо очень холодной водой.Каждый раз после умывания ополаскивай лицо холодной водой.Нежно промокни лицо полотенцем и не три его.Теперь кожа лица чистая и готова к нанесению увлажняющего крема, подходящего твоему типу кожи.3. СамомассажКогда мы очистили кожу от загрязнений и нанесли на нее питательный или увлажняющий крем, самое время сделать самомассаж, который позволит тебе снять напряжение, расслабить мышцы лица, повысить эластичность кожи и улучшить впитывание увлажняющего лосьона.Массаж должен быть мягким и в направлении, противоположном морщинкам, вверх и наружу от центра лица.Мы можем делать это, пока наносим на кожу увлажняющий крем, в течение 3-5 минут.4. ГримасыВ течение дня наше лицо накапливает напряжение, особенно если мы плохо спали ночью. Напряжение отражается на нашем внешнем виде, из-за чего мы выглядим более серьезными и постаревшими.Самый простой способ избавиться от ежедневного стресса и напряжения — корчить гримасы, используя рот, язык, нос, лоб, глаза и щеки.В течение минуты строй самые разные гримасы. Хотя люди часто считают, что от этого на лице появляются морщины, эффект обратный: гримасы стимулируют приток крови к лицу.5. Расслабление глазГлаза могут изменить выражение всего лица, так как они накапливают усталость и напряжение весь день. Эту проблему можно решить всего за минуту с помощью пальминга: техники расслабления глаз. Для этого нужно просто потереть ладони друг об друга до ощущения тепла и накрыть ими закрытые глаза.Ты сразу же заметишь, что глаза расслабились, ты стала видеть лучше, более остро и ясно.6. Массаж губГубы также накапливают напряжение из-за всего того, что мы накапливаем в себе и не говорим вслух. Постепенно мы начинаем их сжимать вместе с челюстью, из-за чего нижняя часть лица сильно перенапрягается и мы выглядим слишком скованными.Если мы расслабимся, губы будут выглядеть более пухлыми и чувственными.Тщательно увлажни губы, сдвинь их рукой в бок и помассируй не только губы, но и зону вокруг них, которая также часто перенапрягается. Именно там могут появиться морщины. Проделай эту процедуру десять раз каждой рукой.