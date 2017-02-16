Сахар негативно влияет на пространственную память

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара негативно влияет на работу памяти, считают канадские исследователи.Ученые провели эксперимент на лабораторных крысах. Рацион питания животных состоял на 60% из фруктозы. В течение нескольких дней животные купались в бассейне со специально сконструированной платформой для выхода из воды. Специалисты убрали платформу, и грызунам необходимо было вспомнить ее место расположения. Оказалось, что фруктоза не влияла на способность к обучению, но затрагивала работу пространственной памяти. В итоге крысы не могли вспомнить нужную информацию.Эксперты пояснили, что причина кроется в том, что во время переработки фруктозы выделяется чрезмерное количество жиров триглицеридов, попадающих в кровоток. Они препятствуют сигналам инсулина в мозге, а он, в свою очередь, важен для выживаемости мозговых клеток и их пластичности.