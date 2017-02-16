Курящие отцы дарят своим детям защиту от токсинов
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Никотин оказался менее токсичным для потомства грызунов, подвергавшихся воздействию никотина. Также у этих животных имелась защита от кокаина. Сопротивление разным токсинам было связано с их ускоренным метаболизмом в печени, связанном с повышением экспрессии генов, отвечающих за метаболизм химических веществ.
По словам исследователей, если у людей все так же, возникает ряд предположений. Например, вероятно, курение отца снижает эффективность определенных лекарств для детей. Специалисты считают, что необходимы дальнейшие исследования.
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