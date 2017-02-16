Курящие отцы дарят своим детям защиту от токсинов

Специалисты из Медицинской школы Университета Массачусетса провели исследование на мышах. Ученые установили, что детеныши наследовали от отцов, подвергавшихся воздействию никотина, повышенную толерантность к химическим веществам и способность к быстрому выведению этих веществ из организма.Никотин оказался менее токсичным для потомства грызунов, подвергавшихся воздействию никотина. Также у этих животных имелась защита от кокаина. Сопротивление разным токсинам было связано с их ускоренным метаболизмом в печени, связанном с повышением экспрессии генов, отвечающих за метаболизм химических веществ.По словам исследователей, если у людей все так же, возникает ряд предположений. Например, вероятно, курение отца снижает эффективность определенных лекарств для детей. Специалисты считают, что необходимы дальнейшие исследования.