Законодательство, затрагивающее ВИЧ-инфицированных, возможно, скоро изменится

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила ряду ведомств рассмотреть возможность исключить из УК РФ статью об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией, а ответственность за это вписать в статьи об умышленном причинении вреда здоровью.Пока уголовная ответственность за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией предусмотрена ст. 122 Уголовного Кодекса РФ. И максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет восемь лет. Однако в скором времени умышленное заражение ВИЧ-инфекцией и другими опасными инфекционными заболеваниями, вероятно, станут квалифицировать как умышленное причинение легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью (ст. 111, 112 и 115 УК РФ соответственно).Также Минздрав и Роспотребнадзор получили от Голодец приказ подготовить до 20 марта методические рекомендации для руководителей детских оздоровительных лагерей и педагогов по особенностям сопровождения детей и подростков с ВИЧ-инфекцией. А до первого апреля требуется проработать вопрос об обеспечении конфиденциальности сведений о ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних. Напомним: параллельно обсуждается возможность изменения условий въезда в Россию иностранцев с ВИЧ.