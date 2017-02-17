Зубную ткань будут использовать в лечении травм позвоночника

Японские специалисты из университета Нагои смогли разработать метод использования зубной ткани для лечения травм позвоночника.Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, в ходе которого внедрили грызунам с переломами позвоночника стволовые клетки, добытые из пульпы зуба. Отчасти это помогло вернуть грызунам подвижность. Пульпа зуба восстанавливает поврежденные нервы и активирует рост клеток, которые поддерживают позвоночник. Пульпу можно получить из зуба мудрости взрослого человека без каких-либо побочных эффектов, пояснили медики.Эксперты считают, что предложенный метод является многообещающим, но требует многих дополнительных исследований. Например, возможно ли получить положительный эффект, если провести пересадку клеток не сразу после травмы. Планируются дальнейшие исследования.