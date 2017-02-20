Немецие ученые придумали 3D-заплатку для сердца больных сердечной недостаточностью

Лечение сердца осуществляется посредством укрепления искусственно созданной ткани.Распространенные методы лечения сердечной недостаточности ориентированы преимущественно на замедление дегенеративных процессов в тканях миокарда. Ученые из университетской больницы Гёттингена (Германия) предложили метод восстановления сердечной мышцы с помощью специальной технологии с использованием стволовых клеток.Метод “искусственной сердечной мышцы” основан на инновационной технологии 3D-печати. Она предполагает создание искусственной ткани, которая индивидуальным образом встраивается в ослабленный болезнью миокард. Материал для восстановления сердца получается путем смешивания плюрипотентных стволовых клеток с клетками соединительной ткани в коллагене. Восстановление сердечной мышцы позволяет улучшить ее сократительную способность и повысить частоту сердцебиений.В настоящее время немецкие ученые готовятся к клиническим испытаниям новейшего метода лечения сердечной недостаточности на базе медучреждений в разных странах мира.