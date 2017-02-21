Мясные продукты будут обрабатывать спреем из вирусов
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Предполагается, что мясные продукты будут обрабатываться новым средством прямо перед помещением в вакуумную упаковку. Бактерия Listeria monocytogenes, для уничтожения которой предназначен спрей, является возбудителем листериоза – тяжелого инфекционного заболевания, поражающего в основном беременных женщин, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом.
По данным FDA вирусы-бактериофаги представляют угрозу только для бактерий Listeria, и не опасны для клеток людей, животных и растений.
В естественных условиях вирусы-бактериофаги обитают в кишечнике животных и человека, а также в растениях, почве, водоёмах, сточных водах и т.д.
Вирусы для спрея выращивались на препарате из бактерий Listeria. Первоначально специалисты FDA выражали озабоченность в связи с тем, что спрей может содержать токсичные продукты распада бактерий, однако в ходе тщательной проверки никаких признаков их присутствия в спрее выявлено не было.
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Listis
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