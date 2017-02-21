Мясные продукты будут обрабатывать спреем из вирусов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к применению бактерицидный спрей для обработки мясных продуктов. Новое средство дезинфекции, представляющее собой комбинацию из шести вирусов-бактериофагов, призвано защитить потребителей от болезнетворной бактерии.Предполагается, что мясные продукты будут обрабатываться новым средством прямо перед помещением в вакуумную упаковку. Бактерия Listeria monocytogenes, для уничтожения которой предназначен спрей, является возбудителем листериоза – тяжелого инфекционного заболевания, поражающего в основном беременных женщин, новорожденных и людей с ослабленным иммунитетом.По данным FDA вирусы-бактериофаги представляют угрозу только для бактерий Listeria, и не опасны для клеток людей, животных и растений.В естественных условиях вирусы-бактериофаги обитают в кишечнике животных и человека, а также в растениях, почве, водоёмах, сточных водах и т.д.Вирусы для спрея выращивались на препарате из бактерий Listeria. Первоначально специалисты FDA выражали озабоченность в связи с тем, что спрей может содержать токсичные продукты распада бактерий, однако в ходе тщательной проверки никаких признаков их присутствия в спрее выявлено не было.