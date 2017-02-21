Использование спиралей снижает риск возникновения рака шейки матки

Использование женщинами левоноргестрел-рилизинг системы (ЛНГ-ВМС) или, более привычно, спиралей, снижает риск возникновения рака шейки матки, сообщили испанские исследователи из больницы Барселоны.Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие более 20 тыс. женщин. Оказалось, что у женщин, использовавших спирали, риск возникновения рака шейки матки был в два раза ниже, чем у тех, кто не использовал их.Медики полагают, что процесс ввода или удаления системы снимает предопухолевое состояние. Также, возможно, что это вызывает воспаление и долговременный иммунный ответ, что позволяет снизить риск возникновения инфекции, которая ведет к возникновению раковой опухоли в шейке матки.Эксперты сообщали, что продолжительность использования ЛНГ-ВМС существенно не влияет на риск возникновения рака шейки матки. Риск снижался примерно вполовину в течение первого года применения, и защитный эффект сохранялся в значительной мере через 10 лет после использования. Исследование было опубликовано в Lancet Oncology.