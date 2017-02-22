Интеллект ребенка зависит от количества детей в семье

Ранее считалось, что старшие дети в большинстве случаев умнее своих младших братьев и сестер.Однако это не так. Ученые из Университетов Огайо, Оклахомы и Северной Каролины опубликовали в журнале Personality and Social Psychology Bulletin данные своего специального исследования, свидетельствующего о том, что порядок рождения детей не влияет на их умственные способности. Интеллект ребенка в большей степени зависит от количества детей в семье, возраста матери и генетических особенностей.В исследовании были использованы данные 3000 семей, принимавших участие в американском национальном опросе, проводившемся в период с 1986 по 1998 год. Все дети, участвовавшие в исследовании, проходили тесты на интеллект. Тесты включали задания по математике и два задания по чтению — на способность прочитать текст и понять смысл написанного. По результатам тестов, ученые сравнили умственные способности детей из одной семьи, на момент когда они достигали 7?8 лет и 13?14 лет.