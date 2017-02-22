Трансжиры способствуют рождению очень крупного ребенка

Употребление женщиной трансжиров во время беременности значительно повышает риск рождения очень крупного ребенка, считают американские исследователи.Ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за 1400 беременными женщинами. Оказалось, что у женщин почти всегда рождались очень крупные дети, если во время беременности она увлекалась трансжирами, повышающими холестерин. Увеличение концентрации трансжиров в рационе будущей мамы даже на 1% приводит к увеличению размера ребенка, пояснили специалисты.Эксперты объяснили, что часто богатырское телосложение новорожденного делает его здоровье более уязвимым, у таких детей повышен риск возникновения диабета и заболеваний сердца.