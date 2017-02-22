Трансжиры способствуют рождению очень крупного ребенка
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Ученые провели исследование, в ходе которого наблюдали за 1400 беременными женщинами. Оказалось, что у женщин почти всегда рождались очень крупные дети, если во время беременности она увлекалась трансжирами, повышающими холестерин. Увеличение концентрации трансжиров в рационе будущей мамы даже на 1% приводит к увеличению размера ребенка, пояснили специалисты.
Эксперты объяснили, что часто богатырское телосложение новорожденного делает его здоровье более уязвимым, у таких детей повышен риск возникновения диабета и заболеваний сердца.
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