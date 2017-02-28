Электронные сигареты вредны для здоровья

Новые исследования заставляют сделать вывод, что популярные ныне электронные сигареты, несмотря на репутацию безвредных, вызывают повреждение легких. Специалисты из университета Афин в Греции сообщили, что этот способ бросить курить усложняет дыхательный процесс.Ученые исследовали влияние электронных сигарет на дыхание курильщиков и обнаружили, что сопротивление дыхательных путей вследствие выросло у подопытных на 202-220%."Пока еще слишком рано утверждать, что различные несертифицированные никотиновые продукты, такие как e-сигареты, безопаснее обычных сигарет, хотя реклама утверждает именно это. Наше исследование - это лишь первый шаг в понимании того, насколько эти продукты на самом деле могут быть опасными", - заверила один из авторов исследования Кристина Грациоу.Исследование греческих специалистов лишь подтверждает позицию Европейской респираторной ассоциации, где говорят, что электронные сигареты и другие никотиносодержащие продукты не являются безопасными."Мы не классифицируем электронные сигареты в качестве безопасной альтернативы курению. Мы рекомендуем в качестве действенных методов относительно прекращения курения варианты, основанные на клинических испытаниях", - говорит президент ассоциации Клаус Раб.