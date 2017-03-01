Когда родинка становится смертельно опасной: признаки и причины

Родинки на нашем теле могут быть опасными для здоровья и жизни.На теле каждого человека в том или ином количестве находятся родинки. Какие из них и когда должны вызвать вашу тревогу и стать причиной обязательного посещения врача? Какие они бывают эти метины на нашем теле?В науке родинки называют невусами – это, как говорят медики, доброкачественное пигментное образование, которые состоят из специальных клеток, вырабатывающих пигмент (меланоцит). Родинки встречаются выпуклыми или плоскими, их бывает очень много и достаточно мало на теле человека. Их наличие, утверждают специалисты в области дерматологии, передаются по наследству. Если ваши родинки не меняют цвет, не растут и не беспокоят вас – это замечательно.К еще одной причине появления родинок на теле — это воздействие солнца на кожу. Если вы будете постоянно загорать и подолгу находиться на солнце, будьте готовы к тому, что на теле станут появляться дополнительные невусы.В среднем на теле человека должно быть около 20 родинок. Если их больше — за ними надо пристально наблюдать.Это не помешает каждому человеку – нужно постоянно следить за состоянием родинок на теле. Если они начинают менять цвет или растут — это уже серьезный повод пойти к врачу, т.к. есть шанс, что такая родинка может перерасти в злокачественную опухоль. В данном случае количество родинок не влияет на возможность того, что они переродятся в рак.Нужно знать основные признаки того, что родинка может оказаться опасной: — резко изменила цвет (особенно сильно потемнела);— начала стремительно расти – такую родинку легче травмировать (любая родинка больше 7 мм нуждается в тщательном контроле);— если из родинки выпали волосы. Если невусы с волосами – это хороший признак — значит, у них кровообращение хорошее. А вот если волосы резко выпали — это серьезный повод забеспокоиться и пойти к врачу;— если поверхность родинок стала бугристой, неровной, начала кровить, покрываться язвочками.Не стоит к разряду родинок относить всякие вирусные папиломы (бородавки), красные пятнышки и всякие шероховатые образования на коже различного размера. Если они начинают мешать, то их стоит удалить, как и родинки.Многие люди переживают — останется ли на месте удаленной родинки шрам. В современной медицине сейчас есть масса процедур по удалению родинок, которые не оставляют следов.Удаленные ткани на месте родинки проходят через цитологическое исследование по желанию пациентов или по рекомендации врача.