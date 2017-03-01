Вибрирующий жилет - настоящее спасение для пациентов, перенесших сердечный приступ

Жилет нужно надевать сразу после приступа. Он вибрирует на низких частотах, что позволяет активизировать приток крови к сердцу. Волны, исходящие от жилета, распространяются по груди, стимулируют сердце и сосуды, разбивая блокады, мешающие кровотоку.Это позволяет избежать неприятных последствий сердечного приступа и усиливает действие лекарств, ведь сосуды быстрее расширяются. Проблемы возникают, когда приток крови, обогащенной кислородом, перекрывается тромбом или отложениями в сосудах. Без притока ткани сердца начинают умирать. Поэтому, чем быстрее кровоток восстанавливается, тем меньше ткани отмирает.В качестве экстренной помощи врачи обычно дают препараты для расширения сосудов. Новый жилет, как было доказано в рамках экспериментов с животными, справляется не хуже. Его должны протестировать на 15 пациентах с сердечными приступами (сравнят эффективность жилета и обычных лекарств в течение первых 30 минут после приступа). Исход оценят в течение последующих 6 месяцев.