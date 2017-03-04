Ученые нашли белок, который способен сократить размер раковой опухоли

Израильские исследователи обнаружили способность белка Клото тормозить развитие рака и сокращать размеры раковой опухоли.Ученые из института онкологических исследований израильского медицинского центра "Шиба – Тель а-Шомер" планируют при помощи измерения уровня наличия этого белка в человеческом организме определять риск возникновения онкологических заболеваний. Данное исследование было проведено с участием лабораторных грызунов и показало высокую эффективность в борьбе против рака поджелудочной железы.Эксперты сообщили, что данный белок известен научному миру с 1997 года, тогда обнаружилось его участие в процессах старения организма. Медики возлагают большие надежды на открытие и создание эффективных лекарств от недуга.