Ожирение в среднем возрасте связано с риском слабоумия

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Ожирение в среднем возрасте может в значительной мере увеличить опасность развития слабоумия в дальнейшем.

В исследовании ученых из французского института INSERM, приняли участие 6400 человек в возрасте от 39 до 63 лет. Ученые на протяжении 12 лет исследовали когнитивную функцию и индекс массы тела, а также условия, которые связаны с ожирением, такие как высокое кровяное давление.

Выяснилось, что с годами ожирение все больше сказывалось на результатах тестов на мышление и память, пишет Чарли Купер.

Аналогичное исследование в прошлом году показало, что люди, страдающие ожирением в среднем возрасте, почти в четыре раза более склонны к развитию слабоумия.

"Мы все знаем, что лишний вес плохо сказывается на физическом здоровье, но это исследование показывает, что это плохо не только для сердца, но и для головы. Все, что сокращает приток крови к мозгу, как высокое кровяное давление, связанное с ожирением, увеличивает опасность слабоумия в дальнейшем", - сказала Джессика Смит из Общества борьбы с болезнью Альцгеймера.
СМИ2
LentaInform
Listis

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