Ожирение в среднем возрасте связано с риском слабоумия

Ожирение в среднем возрасте может в значительной мере увеличить опасность развития слабоумия в дальнейшем.В исследовании ученых из французского института INSERM, приняли участие 6400 человек в возрасте от 39 до 63 лет. Ученые на протяжении 12 лет исследовали когнитивную функцию и индекс массы тела, а также условия, которые связаны с ожирением, такие как высокое кровяное давление.Выяснилось, что с годами ожирение все больше сказывалось на результатах тестов на мышление и память, пишет Чарли Купер.Аналогичное исследование в прошлом году показало, что люди, страдающие ожирением в среднем возрасте, почти в четыре раза более склонны к развитию слабоумия."Мы все знаем, что лишний вес плохо сказывается на физическом здоровье, но это исследование показывает, что это плохо не только для сердца, но и для головы. Все, что сокращает приток крови к мозгу, как высокое кровяное давление, связанное с ожирением, увеличивает опасность слабоумия в дальнейшем", - сказала Джессика Смит из Общества борьбы с болезнью Альцгеймера.