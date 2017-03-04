Американские ученые разработали эффективное, негормональное средство мужской контрацепции
http://www.neboley.com.ua - Добавил omnomnom в категорию Контрацепция
Соединение под названием JQ1 изначально разрабатывалось учеными как лекарство от рака. Вещество блокирует белок BRD4, который вовлечен в регулировку деления клеток и связан с развитием некоторых агрессивных типов рака кожи. Кроме того, BRD4 по строению схож с белком BRDT, одной из функций которого является контроль деления клеток в мужских яичках, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Одна из трудностей в создании мужского контрацептива заключается в наличии гемато-тестикулярного барьера между кровеносными сосудами и семенными канальцами в яичках. Его основное назначение — предотвращение попадания токсинов из крови в семенные канальцы. Молекула JQ1 имеет небольшой размер и проходит через гемато-тестикулярный барьер.
Ученые протестировали соединение JQ1 в качестве потенциального мужского контрацептива на мышах. Было установлено, что JQ1 воздействует на клетки-предшественники сперматозоидов и до, и после их деления (мейоза). Это способствовало снижению количества вырабатываемой спермы у принимавших препарат мышей, а также снижению числа сперматозоидов с нормальной подвижностью.
Мыши получали препарат ежедневно. После шести недель приема количество вырабатываемой спермы у грызунов снизилось на 90 процентов. При этом нормальной подвижностью обладали только пять процентов сперматозоидов, тогда как у мышей из контрольной группы этот показатель держался на уровне 85 процентов.
В ходе эксперимента было доказано, что действие препарата полностью обратимо. Инъекции контрацептива проводились мышам в течение трех месяцев, но после прекращения инъекций все грызуны сохранили способность производить потомство и нормальное поведение при спаривании. Последнее сохранялось и в период инъекций. Спустя один или два месяца после прекращения приема лекарства фертильность восстановилась у всех мышей, они смогли произвести на свет такое же количество потомства, как и мыши из контрольной группы. Количество вырабатываемой спермы также пришло в норму максимум в течение трех месяцев. Потомство мышей, принимавших JQ1, также не имело отклонений.
Не было выявлено отрицательного влияния на уровень тестостерона и других вырабатываемых яичками гормонов. Согласно результатам эксперимента, побочных эффектов у препарата не обнаружено. Брэднер с коллегами начали разработку препарата, который способен избирательно блокировать белок BRDT и не будет связываться с BRD4 и другими белками этого семейства, которые присутствуют в различных тканях.
Listis
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий