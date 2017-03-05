Врачи разрешили беременным лечиться от гриппа и простуды таблетками

Долгое время считалось, что прием противовирусных препаратов во время беременности опасен для ребенка. Но последнее исследование более 700000 женщин говорит об обратном. Оказалось, средства против простуды и гриппа не приводили к побочным эффектам у развивающихся детей.Это важное открытие, ведь многие беременные из-за ослабления иммунитета становятся жертвами вирусов. В рамках исследования анализировался эффект озельтамивира (Тамифлю) и занамивира. Данные препараты принимали 6000 беременных женщин. Их состояние сравнили с положением дел у 700000 беременных, не принимавших лекарства.В итоге у беременных, пивших противовирусные, не наблюдалось побочных эффектов вроде низкой массой тела при рождении, низкого показателя по шкале Апгар, преждевременных родов, мертворождения и врожденных дефектов. Кстати, ранее было доказано, что вакцинация беременной против гриппа снижает риск мертворождения на 51%.