Врачи разрешили беременным лечиться от гриппа и простуды таблетками
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Это важное открытие, ведь многие беременные из-за ослабления иммунитета становятся жертвами вирусов. В рамках исследования анализировался эффект озельтамивира (Тамифлю) и занамивира. Данные препараты принимали 6000 беременных женщин. Их состояние сравнили с положением дел у 700000 беременных, не принимавших лекарства.
В итоге у беременных, пивших противовирусные, не наблюдалось побочных эффектов вроде низкой массой тела при рождении, низкого показателя по шкале Апгар, преждевременных родов, мертворождения и врожденных дефектов. Кстати, ранее было доказано, что вакцинация беременной против гриппа снижает риск мертворождения на 51%.
Listis
СМИ2
LentaInform
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