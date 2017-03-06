Сидячая работа приводит к возникновению раковых заболеваний

Сидячая работа повышает риск возникновения рака толстой и прямой кишки. По подсчетам специалистов из Университета Западной Австралии, для этого достаточно всего 10 лет.Ученые провели исследование, в ходе которого в течение трех лет собирали информацию об образе жизни пациентов с раком толстой или прямой кишки, результаты сравнили с данными из контрольной группы. Выяснилось, что всего 10 лет сидячего образа жизни повышают риск возникновения этих видов рака в два раза по сравнению с теми, у кого более активный образ жизни.Эксперты рекомендуют как можно больше двигаться в течение дня, так как, к сожалению, закономерность риска возникновения рака имела место даже тогда, когда человек, занятый на сидячей работе, свободное время проводил в движении.