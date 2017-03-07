Шум в операционной связали с риском инфекционных осложнений

Швейцарские ученые обнаружили, что хирургические вмешательства, проведенные в шумных операционных, сопряжены с повышенным риском развития инфекции в послеоперационной ране.В исследовании, проведенном сотрудниками Бернской университетской больницы, приняли участие 35 человек, проходящих плановые масштабные операции на органах брюшной полости. Ученые регистрировали такие параметры, как социально-демографическое положение пациентов, продолжительность операции и уровень шума в операционной.Послеоперационная гнойная инфекция развилась у шести участников эксперимента, что составляет 17 процентов от общего их числа. Выяснилось, что средний уровень шума при операции у этих пациентов был значительно выше, чем у остальных – 43,5 децибела против 25 децибел. Кроме того, подъемы громкости по меньшей мере на четыре децибела регистрировались на 23 процентах осложнившихся операций, против 11 процентов неосложнившихся вмешательств.Различия в остальных факторах оказались статистически незначимыми.Как сообщил руководитель исследовательского коллектива Гвидо Бельди (Guido Beldi), инфекционные осложнения увеличили длительность пребывания пациентов в стационаре в среднем на 13 дней, что повысило стоимость лечения втрое. По мнению ученых, причиной выявленной взаимосвязи стал повышенный уровень стресса и сниженная концентрация внимания хирургов в шумной обстановке, что приводило к большему числу ошибок.