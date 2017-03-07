С помощью нагрева почек можно лечить сердце

Британские исследователи разработали новый метод лечения сердечной недостаточности и одышки с помощью нагрева почек.Ученые сообщили, что ранее данный метод использовался для лечения гипертонии. Специалисты пояснили, что суть метода в «отключении» нервов, передающих сигнал от почек к головному мозгу, дающему приказ начать работу организма в «чрезвычайном режиме», при котором учащается сердцебиение и повышается давление.Дело в том, что почки принимают любые изменения в объеме циркуляции как проблемы в работе сердца. Медики предлагают поместить электрический зонд в одну из артерий рядом с почками. Зонд будет передавать радиочастотные волны, нагревающие эту область на 20 градусов. Таким образом, будут выключены нервы, подающие сигнал о чрезвычайном режиме.Исследователи считают, что данный метод поможет многим людям избавиться от одышки и сердечной недостаточности, которые значительно снижают уровень жизненного комфорта и представляют опасность для здоровья.