Антидепрессанты не лечат депрессию, а снижают уровень стресса
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Ученые провели исследование, в котором приняла участие группа людей, страдающих депрессией. Специалисты тщательно изучили воздействие антидепрессантов на биохимическом уровне. Оказалось, что эти препараты лечат не депрессию, а стресс. С другой стороны, существующие препараты влияют на нейромедиаторы - гормоны серотонин, допамин и на норадреналин. Но неврологи выяснили, что биохимические процессы, связанные с депрессией, начинаются еще на этапе развития нейронов.
Эксперты пришли к выводу, что основная классификация лекарств направлена на следствие, а не на причину депрессии. Также результаты исследования показали, что пересечение между генами стресса и генами депрессии незначительно, что также объясняет неэффективность антидепрессантов при депрессии.
Gnezdo
СМИ2
Listis
LentaInform
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