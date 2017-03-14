У полных девушек раньше начинаются менструации

Полные девочки, как правило, начинают созревать раньше своих сверстниц с нормальным весом, и у них раньше начинаются месячные, сообщили датские исследователи.Все больше девочек-подростков страдают от избыточного веса, что снижает постепенно период начала менструаций. В свою очередь, слишком раннее начало месячных может стать причиной проблем со здоровьем в будущем, среди которых особенно опасным заболеванием является рак груди, сообщили специалисты. Ученые провели исследование с участием 3200 девушек, родившихся в 1984 - 1987 годах.Оказалось, что в среднем первые месячные у девушек начинались в 13 лет. При этом, с каждым дополнительным пунктом индекса массы тела (отношение массы тела к квадрату роста), время начала месячных было на 25 дней раньше. У толстых девочек или девочек с ожирением месячные начинались на 3-5 месяцев раньше, чем у их подруг с нормальным весом.Впервые исследователям удалось обнаружить связь между индексом массы тела и началом менструаций. Кроме этого, на время начала полового созревания девочек влияет вес матери. Так, с каждым дополнительным пунктом индекса массы тела матери до беременности месячные ее дочери в среднем начинались на неделю раньше.