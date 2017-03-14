Антибактериальные салфетки защитят от многих инфекций

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Большинство бактерий на поверхности телефона и клавиатуры компьютера могут представлять опасность для здоровья человека. Регулярное использование антибактериальных салфеток может значительно снизить риск пользования подобными устройствами, считают эпидемиологи.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что на поверхностях мобильных телефонов и клавиатур часто обитают золотистый стафилоккок, энтероккок и синегнойная палочка. Эти инфекции, попадая в организм, способны вызвать гнойные и воспалительные процессы. Исследования показали, что если 3 раза в день протирать поверхности часто используемых предметов антибактериальными салфетками, то количество этих бактерий снижается на 88%. Действие дезинфицирующих салфеток эффективно так же, как и обработка соляным раствором.

Личная гигиена и регулярная дезинфекция предметов частого использования позволит сократить риск возникновения инфекций, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека, предупреждают медики.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis

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