Головокружения имеют опасный характер

Частые головокружения являются симптомом одного из двадцати опасных заболеваний, утверждают специалисты.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что простое головокружение является коварным симптомом. Часто это может сигнализировать о наличии мигрени или остеохондроза. Однако головокружения могут быть симптомом и более опасных заболеваний, таких как инсульт, болезни среднего уха, опухоль или эпилепсия.По мнению экспертов, необходимо срочно показаться специалисту, если вы заметили частые головокружения. Часто их сопровождают усиленное сердцебиение и тошнота. Врачи советуют при головокружениях зафиксировать взгляд на неподвижном предмете, чтобы не упасть. А также сразу же проконсультироваться у невропатолога.