Изнурительные диеты и фитнес могут стать причинами преждевременной смерти

Жесткие диеты и фитнес могут привести к истощению организма и преждевременной смерти, предупреждают британские исследователи.Ученые провели исследование, в котором изучили влияние жестких диет совместно с физическими упражнениями на здоровье мужчин и женщин. Оказалось, что многие из участников страдали орторексией (недоеданием).Типичные больные обычно вычеркивают из своего рациона целые продуктовые группы, часто ошибочно полагая, что они являются нездоровыми, или что организм их не воспринимает, тем самым они лишают себя здорового рациона питания и витаминов. Ключевым различием между орторексией и другими расстройствами пищевого поведения, например, анорексией и булимией, является то, что больной не всегда хочет похудеть, но в итоге худеет, при этом сохраняя веру в то, что он ведет здоровый образ жизни.Специалисты предупреждают, что экстремальные диеты и фитнес могут подвергать каждую десятую женщину и одного из двадцати мужчин риску смерти от недоедания.