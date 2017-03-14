Болит челюсть: как облегчить состояние?

Чаще всего у нас болит челюсть из-за повышенного напряжения и беспокойства. Стоит отметить, что этот недуг доставляет множество неудобств и сопровождается другими расстройствами, такими как бруксизм или даже проблемы с суставами.Если вам знакомо это неприятное ощущение, то вы знаете, что со временем боль проходит сама, особенно если причиной ее появления был эмоциональный фактор.Как вы знаете, «все болезни от нервов», в данном случае это можно воспринимать практически буквально. Виной всему стресс.А поскольку в современном обществе боль в области челюсти — это очень распространенное явление, будет нелишним немного углубиться в его симптоматику, разобраться в причинах и узнать, какие средства помогут облегчить эту боль.Болит челюсть: что надо иметь в виду?Первое, о чем нужно сказать, боль в области челюсти можно почувствовать в разных частях лица. Кто-то замечает, что болит где-то возле уха, кому-то становится больно жевать пищу или разговаривать.Связана же эта проблема с анатомией височно-нижнечелюстного сустава, где сосредоточена сложная сеть нервов и мышц, которые могут легко воспаляться и представлять какую-либо патологию.Давайте разберемся в этом поподробнее.Боль, которая фокусируется в области ушейИногда челюсть болит таким образом, что боль чувствуется в области какого-то одного уха (или же сразу с обеих сторон). В этом случае мы испытываем сильный дискомфорт в верхней части лица, иногда в верхней части головы.Эта боль в суставе особенно проявляется, когда мы зеваем, говорим или жуем.Иногда ее можно спутать с зубной болью, но на самом деле проблема может оказаться «глубже», это может быть износ височно-нижнечелюстного сустава.Кроме того, может возникнуть проблема с диском суставных хрящей, а также со связками или нервами в этой области.Все эти факторы должен проанализировать специалист. А мы, со своей стороны, должны иметь в виду, что износ этого сустава (потеря костной массы) обычно происходит с возрастом.Когда мы не можем полностью открыть ротЕсли однажды вы заметите, что открыть рот полностью никак не получается, то остановитесь и подумайте, каким был ритм вашей жизни в последние дни?Неспособность правильно управлять стрессом и напряжением заставляет наш мозг давать команду «побега». Проявляется же она в мышечном напряжении, учащенном сердцебиении, определенной «жесткости» и скованности тела, которая особенно сильно проявляется в области плеч, шеи и лица.Практически не отдавая себе в этом отчета, мы сжимаем свои челюсти, скрипим зубами по ночам, у нас появляются такие симптомы, как звон в ушах, головная боль или проблемы с открыванием/закрыванием челюсти.Со временем все эти нарушения исчезают сами, но пока они длятся, могут доставлять много неприятностей. А причиной всему стресс, которым мы должны научиться управлять.БруксизмПричиной бруксизма может быть неправильный прикус или же ночной испуг (невроз), вызванный неправильным питанием, перенапряжением в течение дня или же невозможностью погрузиться в полноценный, расслабляющий и восстанавливающий сон.Бруксизм требует надлежащего лечения (профессиональной помощи), специалист может порекомендовать ношение специальной зубной шины в ночное время.Бруксизм тоже является очень распространенной причиной появления боли в области челюсти.Простые методики, как можно справиться с болью в области челюстиЗаботьтесь о правильной осанке и положении шеиОдним из способов уменьшить дискомфорт, связанный с височно-нижнечелюстным суставом (болью в челюсти), является забота о своей осанке. Особенно важно следить за плечами, положением головы и шеи.При неправильной осанке или неудобном положении тела мы, сами того не замечая, напрягаем шею и челюсти. Это происходит, когда мы увлечены работой, смотрим телевизор или просто разговариваем по телефону.Так что не забывайте следить за своей осанкой, уделяя внимание оси «спина-шея»: она должна быть прямой, а мышцы расслабленными.Также запомните, что губы и зубы должны быть сомкнуты, язык при этом прижат к верхнему небу, а дыхание — только через нос.Ваше питаниеСтарайтесь избегать потребления таких продуктов, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме: к ним относятся любые жиры, сахар, избыточное количество кофе или стимулирующие, энергетические напитки с консервантами и подсластителями.Вместо этого увеличьте свое потребление витамина С и кальция.Учитесь управлять своими эмоциями и справляться со стрессомМы знаем, что сказать это легко. Только и слышишь кругом: не нервничайте, умейте правильно реагировать и вести себя соответственно в стрессовых ситуациях и т.д. Но на практике все оказывается совсем не так, а с точностью до наоборот. Просто полоса препятствий и непроходимые лабиринты.Здесь очень важно понять для себя, что нам нужны моменты спокойствия, что нервы, тревоги и лишнее напряжение только забирают у нас здоровье и крадут годы жизни.Поэтому старайтесь в течение дня находить время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. Неплохим вариантом заботы о своем теле и духе могут стать занятия йогой.Попробуйте реализовать эти советы в своей повседневной жизни и увидите, что ваше самочувствие, как физическое, так и эмоциональное, заметно улучшится.