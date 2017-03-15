Медики рассказали, как пониженное давление влияет на здоровье
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Судя по всему, она приводит к стойкому повреждению мозга, ограничивая приток крови к нему.
В исследовании приняли участие 703 человека. Средний возраст добровольцев составлял 54 года.
Исследователи обнаружили, что у участников, страдавших от ортостатической гипотензии в среднем возрасте, вероятность развития деменции оказалась на 40% выше по сравнению с людьми без ортостатической гипотензии.
Специалисты пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Но, по словам ученых, вполне вероятно, что к негативным последствиям приводит ограничение притока крови к мозгу. Исследователи добавляют: выявление факторов риска когнитивных нарушений и деменции позволит разработать новые методы профилактики и лечения.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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