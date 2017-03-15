Феноменальную память реально получить при регулярных тренировках

Некоторые люди от природы обладают фантастической памятью. Но, по словам ученых, память можно "прокачать". Это вполне достижимая цель, если вы готовы ежедневно в течение 40 дней тратить по 30 минут на тренировки по стратегической технологии улучшения памяти. Метод опробовали на добровольцах, имевших стандартные показатели памяти. В итоге им удалось увеличить более чем в два раза объем памяти. К примеру, в самом начале они могла воспроизвести 26 слов из списка в 72 слова. А после тренировки - 62 слова. И показатели оставались на прежнем уровне, даже спустя 4 месяца после эксперимента.Сканирование показало: тренировка меняла работу мозга, что выливалось в улучшение показателей памяти. Медицинский центр Университета Радбоу предполагает, что тренировка делает мозг обычного человека похожим, с точки зрения связей, на мозг человека с выдающейся памятью. Ученые сравнивали 23 человек (участвуют в соревнованиях на память) с 23 добровольцами того же возраста и уровня интеллекта (обычные люди).Так, люди, тренировавшие память, смогли увеличить показатель воспроизведения слов с 26-30 до 35 и более. А те, кто еще тренировал и краткосрочную память, могли воспроизвести на 11 слов больше. Тренировка по стратегической технологии улучшения памяти позволяла сохранить хорошие результаты и спустя четыре месяца после эксперимента, а структура мозговых связей изменилась.