Феноменальную память реально получить при регулярных тренировках
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Сканирование показало: тренировка меняла работу мозга, что выливалось в улучшение показателей памяти. Медицинский центр Университета Радбоу предполагает, что тренировка делает мозг обычного человека похожим, с точки зрения связей, на мозг человека с выдающейся памятью. Ученые сравнивали 23 человек (участвуют в соревнованиях на память) с 23 добровольцами того же возраста и уровня интеллекта (обычные люди).
Так, люди, тренировавшие память, смогли увеличить показатель воспроизведения слов с 26-30 до 35 и более. А те, кто еще тренировал и краткосрочную память, могли воспроизвести на 11 слов больше. Тренировка по стратегической технологии улучшения памяти позволяла сохранить хорошие результаты и спустя четыре месяца после эксперимента, а структура мозговых связей изменилась.
Gnezdo
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