Эксперты представили самую большую базу веществ, тормозящих старение

Ученые из Биогеронтологической исследовательской ассоциации (BGRF) и Университета Ливерпуля создали уникальную базу данных средств, способных увеличить продолжительность жизни. База данных получила название DrugAge, и включает она информацию о 418 соединениях.В базе есть данные о 27 разных организмах, включая грибки, червей, мух, мышей. Поиск доступен по названию соединения, виду живого организма и эффекту, производимому на продолжительность жизни. Это сейчас самая обширная база подобного рода. С ее помощью ученые уже сделали важные выводы. К примеру, они поняли, что большая часть путей, связанных с возрастными изменениями, еще не стала объектами фармакологического воздействия. Причем, на особей мужского и женского пола могут воздействовать разные соединения.Еще предстоит сделать много открытий на поприще соединений, увеличивающих продолжительность жизни. База формировалась на основе данных о взаимодействии соединений и генов, связанных со старением. Она находится в открытом доступе, и ею может воспользоваться любой желающий.