Эксперты представили самую большую базу веществ, тормозящих старение
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В базе есть данные о 27 разных организмах, включая грибки, червей, мух, мышей. Поиск доступен по названию соединения, виду живого организма и эффекту, производимому на продолжительность жизни. Это сейчас самая обширная база подобного рода. С ее помощью ученые уже сделали важные выводы. К примеру, они поняли, что большая часть путей, связанных с возрастными изменениями, еще не стала объектами фармакологического воздействия. Причем, на особей мужского и женского пола могут воздействовать разные соединения.
Еще предстоит сделать много открытий на поприще соединений, увеличивающих продолжительность жизни. База формировалась на основе данных о взаимодействии соединений и генов, связанных со старением. Она находится в открытом доступе, и ею может воспользоваться любой желающий.
Listis
СМИ2
Gnezdo
LentaInform
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