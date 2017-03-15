Специалисты приблизились к созданию лекарства от рассеянного склероза

Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна головного и спинного мозга. Исследователи из Королевского университета Белфаста и их коллеги нашли средство для восстановления поврежденных нервов. Открытие ученых поможет вылечить не только рассеянный склероз, но и другие похожие заболевания.Существующие лекарства от рассеянного склероза могут предотвратить рецидивы заболевания. Однако они не способны восстановить поврежденные нервы. Исследователи провели эксперименты с мышами, страдавшими от рассеянного склероза. Специалисты пересаживали подопытным животным регуляторные T-лимфоциты. Ученые заметили, что у грызунов начинала восстанавливаться миелиновая оболочка.Регуляторные T-лимфоциты, воздействуя на стволовые клетки, способствовали созреванию олигодендроцитов. Именно они образуют миелиновую оболочку в центральной нервной системе. Также исследователи выяснили: ключевую роль в восстановлении миелиновой оболочки играл белок CCN3. Специалисты говорят, что необходимы дальнейшие исследования.