Специалисты приблизились к созданию лекарства от рассеянного склероза
http://www.meddaily.ru - Добавил wapster в категорию Неврология
Существующие лекарства от рассеянного склероза могут предотвратить рецидивы заболевания. Однако они не способны восстановить поврежденные нервы. Исследователи провели эксперименты с мышами, страдавшими от рассеянного склероза. Специалисты пересаживали подопытным животным регуляторные T-лимфоциты. Ученые заметили, что у грызунов начинала восстанавливаться миелиновая оболочка.
Регуляторные T-лимфоциты, воздействуя на стволовые клетки, способствовали созреванию олигодендроцитов. Именно они образуют миелиновую оболочку в центральной нервной системе. Также исследователи выяснили: ключевую роль в восстановлении миелиновой оболочки играл белок CCN3. Специалисты говорят, что необходимы дальнейшие исследования.
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