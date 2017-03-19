Правильный завтрак помогает сократить расходы на лечение рака простаты

Как оказалось, можно снизить дозу противоракового средства, но сохранить эффективность терапии за счет употребления завтраков с низким содержанием жира.Рандомизированное исследование с участием 72 пациентов в возрасте от 52 до 89 лет с прогрессирующим раком простаты, показало, что эффект применения 250 миллиграммов препарата с одновременным потреблением завтрака с низким содержанием жира был практически идентичен тому, что обеспечивала стандартная доза (1 000 миллиграммов препарата, принятая на пустой желудок).Речь идет о препарате Abiraterone, одобренном в США для лечения метастатического рака предстательной железы еще в апреле 2011 года. Это лекарство сочетает в себе преимущества гормональной терапии и химиотерапии – оно сдерживает прогрессирование заболевания, улучшает выживаемость и позволяет сохранить более высокое качество жизни пациента. При развитии резистентности опухоли врачи переходят к применению похожего препарата или к химиотерапии.Эксперты подсчитали, что при переходе на такую схему применения противоракового средства экономия составит около $ 7500 каждый месяц для каждого пациента.По оценкам Американского онкологического общества, только в Соединенных Штатах в 2017 году 161 360 мужчин будут диагностированы с раком простаты и 26 730 – умрут от этой болезни. В то же время система здравоохранения страны пытается сократить расходы на терапию этого распространенного онкологического заболевания.