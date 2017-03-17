Открытый учеными белок обещает положить конец эпидемиям гриппа

Группа американских исследователей объявила об открытии белка, который, как предполагается, позволит полностью нейтрализовать большинство известных человечеству разновидностей вируса гриппа, включая такие его штаммы, как H5N1 и H1N1 – также известные как птичий и свиной грипп.По словам Тима Уайтхеда (Tim Whitehead) профессора вирусологии из университета штата Мичиган, команде медиков под его руководством удалось разработать противовирусный препарат, созданный на основе особого белка, который воздействует на необходимые гены вируса гриппа, нейтрализуя их. В результате вирус становится абсолютно безвредным, теряет способность к размножению и не может представлять для человека совершенно никакой угрозы.Исследователи уже провели тщательный анализ воздействия препарата на клетки вируса. Их новинка уже была апробирована на нескольких штаммах заболевания. Параллельно медики разработали компьютерную модель, которая демонстрирует, как именно новый белок будет воздействовать на клетки гриппа. Исследователи отмечают важным преимуществом своего открытия тот факт, что оно основано на воздействии именно на генотип вируса. Согласно современным медицинским представлениям именно такой подход позволит разрешить проблему резистентности заболевания к лекарственным средствам. Иными словами, современные болезни уже сейчас активно мутируют и становятся невосприимчивыми ко многим лекарствам и антибиотикам, однако в случае с данным препаратом приспособиться вирусу будет крайне сложно.“Используя определенные терапевтические белки мы можем воздействовать на заболевание, ни чуть не хуже стандартных методик лечения. Причем, если антибиотики традиционно расцениваются, как оружие массового поражения, поскольку они уничтожают значительное количество как вредных, так и здоровых микробов, методика генной терапии является более точечной и позволяет при должном уровне организации добиться лучших результатов при меньшем вреде для организма.” - отмечает Тим Уайтхед.