Исследование: социальные сети имеют все большее влияние на психику людей

Согласно недавнему исследованию ряда австралийских ученых влияние крупнейших социальных сетей в мире с каждым годом все более усиливается. Выражается не столько в количество людей, которые в них состоят, столько в проценте людей, которые сегодня уже не могут без них прожить.Недавно американские ученые подсчитали, что если вдруг в один момент социальные сети перестанут существовать, то 65% их пользователей на территории США не смогут пережить такой факт безболезненно. Весьма велика вероятность, что среди этих людей разовьются различные психические расстройства, депрессии и суицидальные наклонности. В настоящее время в социальных сетях состоит 62% пользователей интернета по всему миру, из которых 36% заходят на свои страницы не менее 2-3 раз в день.Порядка 10% пользователей, то есть примерно каждый шестой пользователь социального интернет сообщества расценивается как “социальный наркоман”. Иными словами, его потребность в просмотре своей страницы, ее обновлении, добавлении новостной, и проведении прочих манипуляций является постоянной.В том случае, когда по различным причинам доступ в социальную сеть на некоторый промежуток времени такому человеку будет отрезана, он начинает нервничать из-за невозможности проверки ее последних обновлений. При этом его организм испытывает достаточно сильный продолжающийся психологический стресс, что в короткие сроки приводит к повышению раздражительности и агрессии. Австралийские исследователи отмечают, что всего 5 лет назад к классу социальных наркоманов можно было отнести только 4% пользователей социальных сетей. Иными словами, в период с 2007 по 2012 год их число в относительных величинах возросло в 2,5 раза.Причина данного явления заключается не столько в популяризации социальных сетей, сколько в их внутреннем развитии и адаптации. В них сегодня зарегистрировано значительно больше людей, что предлагает большие возможности для общения. Плюс социальные сети регулярно предлагают новые сервисы, услуги и опции, делая посещение своих или чужих страниц все более удобными или интересными. По мнению ученых в ближайшие годы тренд продолжится и доля социальных наркоманов в числе пользователей интернет сообществ будет только расти.