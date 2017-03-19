Лавровый лист для лечения этих болезней лучше сжигать прямо в вашем доме

Каждый дом обладает своим ароматом. У кого-то он пахнет духами или кофе, у других же домашней едой или теплым молоком. Но бывают жилища, в которых присутствует запах невероятной свежести и чистоты. При этом вы чувствуете себя там очень уютно, так как это не искусственный запах освежителя воздуха.Очень может быть, что эти люди знают способ, которым пользовались древние греки и римляне. Они применяли лавровый лист не только в кулинарии, но и использовали его для очищения помещений от неприятных запахов и сырости. Для этого они поджигали листья лавра …Кстати, если проделывать такую процедуру часто, можно избавиться не только от запаха, но и предотвратить некоторые болезни и улучшить самочувствие. Доказано, что запах лаврового листа действует на организм успокаивающе и болеутоляюще.Лавровый лист способен предотвратить приступы эпилепсии, побороть стресс, усталость и бессонницу. Это связано с тем, что в этой пряности содержатся цинеол и специфические эфирные масла, которые освобождают дыхательные пути и способствуют расслаблению всего организма.Чтобы ощутить на себе расслабляющий эффект уже через 10 минут, подожгите пару сухих лавровых листов над подходящей емкостью. Через некоторое время вы ощутите приятный запах, которым наполнится комната.Кстати, лавровый лист считается символом чистоты, успеха и победы. Магические свойства растения были замечены еще в древности. С лавровым листом проводились различные ритуалы для исполнения желаний. До сих пор некоторые хранят возле входной двери ветку лавра как оберег.Как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому не поленитесь и попробуйте исполнить свое желание с помощью этой пряности.