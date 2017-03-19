Лавровый лист для лечения этих болезней лучше сжигать прямо в вашем доме
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Кстати, если проделывать такую процедуру часто, можно избавиться не только от запаха, но и предотвратить некоторые болезни и улучшить самочувствие. Доказано, что запах лаврового листа действует на организм успокаивающе и болеутоляюще.
Лавровый лист способен предотвратить приступы эпилепсии, побороть стресс, усталость и бессонницу. Это связано с тем, что в этой пряности содержатся цинеол и специфические эфирные масла, которые освобождают дыхательные пути и способствуют расслаблению всего организма.
Чтобы ощутить на себе расслабляющий эффект уже через 10 минут, подожгите пару сухих лавровых листов над подходящей емкостью. Через некоторое время вы ощутите приятный запах, которым наполнится комната.
Кстати, лавровый лист считается символом чистоты, успеха и победы. Магические свойства растения были замечены еще в древности. С лавровым листом проводились различные ритуалы для исполнения желаний. До сих пор некоторые хранят возле входной двери ветку лавра как оберег.
Как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому не поленитесь и попробуйте исполнить свое желание с помощью этой пряности.
Listis
СМИ2
LentaInform
Gnezdo
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