Ученые рассказали, кто склонен болеть гриппом

Люди с бронхиальной астмой не только чаще других болеют гриппом, но и могут иметь более тяжелые симптомы этой респираторной инфекции. Данное заключение было сделано учеными на основании результатов экспериментов с образцами легочной ткани пациентов с бронхиальной астмой и здоровых добровольцев.Выяснилось, что при заболевании гриппом в тканях людей без астмы проявлялась сильная ответная иммунная реакция, - в то время как у пациентов с бронхиальной астмой такой иммунный ответ был гораздо более слабым.Ученые не исключают, что у астматиков вялая реакция иммунитета на грипп может быть связана с влиянием принимаемых ими препаратов. Но точность этой версии еще должно подтвердить дополнительное исследование вопроса.Что, по словам специалистов, является неоспоримым фактом - пациентов с бронхиальной астмой госпитализируют по поводу гриппа чаще, чем других людей.