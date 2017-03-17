Ученые рассказали, кто склонен болеть гриппом
http://www.medikforum.ru - Добавил milestogo в категорию Инфекционные болезни
Выяснилось, что при заболевании гриппом в тканях людей без астмы проявлялась сильная ответная иммунная реакция, - в то время как у пациентов с бронхиальной астмой такой иммунный ответ был гораздо более слабым.
Ученые не исключают, что у астматиков вялая реакция иммунитета на грипп может быть связана с влиянием принимаемых ими препаратов. Но точность этой версии еще должно подтвердить дополнительное исследование вопроса.
Что, по словам специалистов, является неоспоримым фактом - пациентов с бронхиальной астмой госпитализируют по поводу гриппа чаще, чем других людей.
СМИ2
Listis
Gnezdo
LentaInform
Добавить комментарий