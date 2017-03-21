Долгосрочное негативное воздействие вальпроатов на IQ у детей

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Предродовое воздействие антиэпилептических препаратов (АЭП) вальпроатов, кажется, имеет устойчивое негативное влияние на показатели интеллекта у детей, по сравнению с 3 другими наиболее часто используемыми противосудорожными препаратами, показали результаты нового исследования.

Доктор Кимфорд Меадор (Kimford Meador) (Emory University in Atlanta, Georgia) представил на 64 ежегодной встрече «American Academy of Neurology» (AAN) заключительные 6-летние результаты исследования «Neurodevelopmental Effects of Antiepileptic Drugs» (NEAD), показавшие, что, по сравнению с карбомазепином, у фенитоина, и ламотриджина, вальпроатов было долгосрочное дозо-зависимое негативное воздействие на показатели интеллекта у детей.

«Данные, полученные в 6 летнем возрасте, подтверждают наши предыдущие результаты, что у детей, подвергшихся воздействию вальпроатов, более низкие показатели интеллекта, в сравнении с другими 3 группами препаратов, это подтверждает и литература по медицине. Кроме того, мы обнаружили, что вальпроаты ассоциировались с более низкой исполнительной функцией, памятью, вербальными и невербальными способностями, и что эти эффекты зависели от дозы, но мы не видели дозо-зависимых эффектов для других препаратов», - сказал доктор Меадор.

С целью определения потенциального воздействия предродового подвергания АЭП на когнитивные функции у детей было проведено проспективное наблюдательное мультицентровое исследование, включившее больше чем 300 беременных женщин с эпилепсией, получавших монотерапию АЭП. Эти пациентки были зарегистрированы в исследовании между 1999 и 2004 в 25 центрах в Соединенных Штатах и Европе.

Стандартизированный средний показатель интеллекта у детей, подвергшихся действию вальпроатов внутриутробно, оказался равен 99, и был значительно ниже IQ детей в каждой из других групп АЭП (карбамазепин - 105; ламотриджин - 108; фенитоин, - 106), сообщают ученые.

У детей из группы вальпроатов также были значительно хуже вербальные способности и память, по сравнению с детьми, получавшими другие АЭП. По сравнению с ламотриджином у детей из группы вальпроатов было ниже счет при оценке невербальных и исполнительных функций.

Доза вальпроатов также отрицательно ассоциировалась с показателем интеллекта, вербальной и невербальной памятью, и исполнительными функциями, но другие АЭП не демонстрировали дозо-зависимые отношения.

Более высокий IQ матери ассоциировался с более высоким показателем интеллекта у детей, в каждой группе АЭП, за исключением вальпроатов.

Материнский показатель интеллекта, отметил доктор Меадор, является «предиктором номер один показателя интеллекта ребенка, но, что интересно, вальпроаты, кажется, разрушают эту важную ассоциацию».

В дополнение к материнскому показателю интеллекта авторы учли влияние и других потенциально смешивающих факторов, которые могли бы объяснить показатель интеллекта у детей, включая пороки развития, гестационный возраст, социально-экономический статус, расу и тип приступов у матери. Хотя несколько из этих факторов были существенными, ни один не объяснил детский IQ, сказал доктор Меадор.
Listis
Gnezdo
LentaInform
СМИ2

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