Долгосрочное негативное воздействие вальпроатов на IQ у детей

Предродовое воздействие антиэпилептических препаратов (АЭП) вальпроатов, кажется, имеет устойчивое негативное влияние на показатели интеллекта у детей, по сравнению с 3 другими наиболее часто используемыми противосудорожными препаратами, показали результаты нового исследования.Доктор Кимфорд Меадор (Kimford Meador) (Emory University in Atlanta, Georgia) представил на 64 ежегодной встрече «American Academy of Neurology» (AAN) заключительные 6-летние результаты исследования «Neurodevelopmental Effects of Antiepileptic Drugs» (NEAD), показавшие, что, по сравнению с карбомазепином, у фенитоина, и ламотриджина, вальпроатов было долгосрочное дозо-зависимое негативное воздействие на показатели интеллекта у детей.«Данные, полученные в 6 летнем возрасте, подтверждают наши предыдущие результаты, что у детей, подвергшихся воздействию вальпроатов, более низкие показатели интеллекта, в сравнении с другими 3 группами препаратов, это подтверждает и литература по медицине. Кроме того, мы обнаружили, что вальпроаты ассоциировались с более низкой исполнительной функцией, памятью, вербальными и невербальными способностями, и что эти эффекты зависели от дозы, но мы не видели дозо-зависимых эффектов для других препаратов», - сказал доктор Меадор.С целью определения потенциального воздействия предродового подвергания АЭП на когнитивные функции у детей было проведено проспективное наблюдательное мультицентровое исследование, включившее больше чем 300 беременных женщин с эпилепсией, получавших монотерапию АЭП. Эти пациентки были зарегистрированы в исследовании между 1999 и 2004 в 25 центрах в Соединенных Штатах и Европе.Стандартизированный средний показатель интеллекта у детей, подвергшихся действию вальпроатов внутриутробно, оказался равен 99, и был значительно ниже IQ детей в каждой из других групп АЭП (карбамазепин - 105; ламотриджин - 108; фенитоин, - 106), сообщают ученые.У детей из группы вальпроатов также были значительно хуже вербальные способности и память, по сравнению с детьми, получавшими другие АЭП. По сравнению с ламотриджином у детей из группы вальпроатов было ниже счет при оценке невербальных и исполнительных функций.Доза вальпроатов также отрицательно ассоциировалась с показателем интеллекта, вербальной и невербальной памятью, и исполнительными функциями, но другие АЭП не демонстрировали дозо-зависимые отношения.Более высокий IQ матери ассоциировался с более высоким показателем интеллекта у детей, в каждой группе АЭП, за исключением вальпроатов.Материнский показатель интеллекта, отметил доктор Меадор, является «предиктором номер один показателя интеллекта ребенка, но, что интересно, вальпроаты, кажется, разрушают эту важную ассоциацию».В дополнение к материнскому показателю интеллекта авторы учли влияние и других потенциально смешивающих факторов, которые могли бы объяснить показатель интеллекта у детей, включая пороки развития, гестационный возраст, социально-экономический статус, расу и тип приступов у матери. Хотя несколько из этих факторов были существенными, ни один не объяснил детский IQ, сказал доктор Меадор.