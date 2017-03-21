Cферозвук усиливает иммунитет человека

Основное действие СФЕРОЗВУКА на человека заключается в следующем. Высокочастотные («тонкие») тела человека, находящегося в структурируемом сферозвуком пространстве, начинают активно «впитывать» в себя «тонкие» энергии, которые по какой-либо причине являются дефицитными в повседневной жизни конкретного человека.В результате подобного «питания» происходит увеличение размеров биополя человека, увеличение активности его энергетических центров.Вследствие этого у человека повышается общая физическая работоспособность, улучшается самочувствие и настроение (у мужчин растёт потенция). Этот процесс чем-то напоминает то, что происходит при питании нашего привычного плотного тела: когда поешь — прибавляются силы.Повышая «тонкую» энергетику организма, сферозвук усиливает иммунитет человека. Активно используется сферозвук в шейпинг-клубах.Так было замечено, что люди находящиеся во время «классических» шейпинг-занятий в непосредственной близости от сфероколонок, меньше болеют. Особенно отчётливо это проявляется во время зимних гриппозных эпидемий.