Cферозвук усиливает иммунитет человека
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В результате подобного «питания» происходит увеличение размеров биополя человека, увеличение активности его энергетических центров.
Вследствие этого у человека повышается общая физическая работоспособность, улучшается самочувствие и настроение (у мужчин растёт потенция). Этот процесс чем-то напоминает то, что происходит при питании нашего привычного плотного тела: когда поешь — прибавляются силы.
Повышая «тонкую» энергетику организма, сферозвук усиливает иммунитет человека. Активно используется сферозвук в шейпинг-клубах.
Так было замечено, что люди находящиеся во время «классических» шейпинг-занятий в непосредственной близости от сфероколонок, меньше болеют. Особенно отчётливо это проявляется во время зимних гриппозных эпидемий.
Listis
LentaInform
Gnezdo
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