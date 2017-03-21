Расшифрован геном «эволюционных аномалий»
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Морские коньки со своими мордами трубчатой формы и изогнутыми цепкими хвостами уникальны и причудливы. Однако, возможно, самая необычная черта этих обитателей морей – это то, что за детородную функцию у морских коньков отвечают…самцы.
Как сообщает журнал Nature, недавно исследовательская группа начала исследовать генетическую основу этих эволюционных «причуд» путем секвенирования и анализа генома самца Hippocampus comes и сравнения его с ДНК представителей других видов костистых рыб.
В ходе исследования выяснилось, что например, морским конькам не хватает многих генов, которые отвечают за развитие эмали. По этой причине вместо развития дифференцированных зубов челюсти этих животных слились в трубчатую морду и крошечный рот, пригодный разве что для «всасывания» пищи с морского дна.
И хотя большинство рыб зависит от своего чувства обоняния, которое крайне важно для их выживания, Hippocampus comes обладают относительно небольшим количеством генов, чья экспрессия связана с восприятием и обработкой запахов. Также в их организме отсутствуют гены, необходимые для развития плавников, что помогает объяснить их удлиненные хвосты и «костлявый бронежилет». И в то же время организм Hippocampus comes отличается изобилием одного уникального гена, Dubbed Pastrisacin, который и связан с мужской беременностью – геном морских коньков содержит аж шесть его копий.
LentaInform
СМИ2
Listis
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