Расшифрован геном «эволюционных аномалий»

Морские коньки считаются в научном мире некими причудливыми маленькими «аномалиями», обитающими в глубинах океана. И до сих пор нам было очень мало о них известно…Морские коньки со своими мордами трубчатой формы и изогнутыми цепкими хвостами уникальны и причудливы. Однако, возможно, самая необычная черта этих обитателей морей – это то, что за детородную функцию у морских коньков отвечают…самцы.Как сообщает журнал Nature, недавно исследовательская группа начала исследовать генетическую основу этих эволюционных «причуд» путем секвенирования и анализа генома самца Hippocampus comes и сравнения его с ДНК представителей других видов костистых рыб.В ходе исследования выяснилось, что например, морским конькам не хватает многих генов, которые отвечают за развитие эмали. По этой причине вместо развития дифференцированных зубов челюсти этих животных слились в трубчатую морду и крошечный рот, пригодный разве что для «всасывания» пищи с морского дна.И хотя большинство рыб зависит от своего чувства обоняния, которое крайне важно для их выживания, Hippocampus comes обладают относительно небольшим количеством генов, чья экспрессия связана с восприятием и обработкой запахов. Также в их организме отсутствуют гены, необходимые для развития плавников, что помогает объяснить их удлиненные хвосты и «костлявый бронежилет». И в то же время организм Hippocampus comes отличается изобилием одного уникального гена, Dubbed Pastrisacin, который и связан с мужской беременностью – геном морских коньков содержит аж шесть его копий.