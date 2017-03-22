Создан прибор, помогающий попасть в «трудную» вену

Медикам часто сложно попасть иголкой шприца в вену пациента. Наибольшие проблемы возникают с детьми, с людьми, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, а также с жертвами тепловых ударов.Как сообщает онлайновое издание Washington Profile, Технологический Институт Джорджии разработал простое и недорогое устройство, предназначенное для поиска вен у человека, нуждающегося во внутривенной инъекции.Принцип работы нового устройства основан на известном «эффекте Доплера» — характеристики электромагнитных или звуковых волн, изменяются при взаимодействии с движущимися объектами (феномен впервые описан австрийским физиком Кристианом Доплером в 1842 году). «Эффект Доплера», например, лежит в основе действия радара.Для поиска вен используются ультразвуковые волны. Медик рукой передвигает устройство, формой и размером с перьевую ручку, по руке или ноге пациента. «Ручка» способна отличать вены от артерий. При обнаружении вены подается звуковой сигнал и производится инъекция.