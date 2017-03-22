Хорошее настроение повышает творческий потенциал

Хорошее настроение и позитивный настрой способствуют развитию творческого мышления, выяснили исследователи из Университета Западного Онтарио.Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что прерывание работы просмотром роликов в интернете и чтением анекдотов улучшает работоспособность человека. Специалисты провели ряд экспериментов на запоминание определенного типа информации с использованием творческого образа мышления.Перед началом эксперимента специалисты разделили добровольцев на две группы. Одной группе с помощью музыки и видеороликов подняли настроение, а другой – испортили. Уже позже в ходе выполнения творческого задания участникам предстояло отсортировать сложные изображения на основе образов, представленных на рисунках. Оказалось, что люди с хорошим настроением лучше справлялись с поставленной задачей.Эксперты рекомендуют взять это на заметку и всегда слушать приятную музыку перед решением какой-либо сложной задачи.