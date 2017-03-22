Рыбий жир не влияет на развитие мозга плода

Употребление рыбьего жира во время беременности не влияет на познавательные способности будущего ребенка, считают австралийские исследователи.Ученые провели исследование, в котором приняли участие более двух тысяч беременных женщин. Первой группе участниц давали рыбий жир, вторая группа получала плацебо. Специалисты проверили познавательные способности малышей по достижении ими 18 месяцев. Оказалось, что разницы между детьми, мамы которых принимали рыбий жир или плацебо, нет.Эксперты пришли к выводу, что омега-3 жирные кислоты для здоровья полезны, но не сделают малышей умнее. Для правильного развития ребенка и профилактики преждевременных родов гораздо важнее, чтобы рацион будущей мамы был сбалансирован и в нем было достаточно рыбных блюд.