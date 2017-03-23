Назван вкусный продукт, способный защитить кожу от солнечных ожогов и рака

Исследователи из Германии, из университета Дюссельдорфа, сообщили, что им удалось открыть неожиданное свойство шоколада: оказалось, что он способен положительно влиять на кожу людей и даже защищать ее от солнечных ожогов.Как передают исследователи в научном издании, все дело в том, что шоколад содержит в своем составе какао — именно этот ингредиент оказывается полезным для кожи людей. В том числе, он может также снизить риск появления рака кожи. В целом, по словам ученых, все продукты с высоким содержанием какао способны предотвратить развитие рака или, как минимум, снизить риски его появления.При этом, ученые говорят, что не все виды шоколада оказывают такое воздействие: полезны для организма и для кожи только те, которые содержат в своем составе натуральный какао, например, белый шоколад не содержит какао, поэтому нужного эффекта не будет оказывать, а вот калорийность его при этом остается высокой и вред сахара на организм силен.К такому выводу ученые пришли после ряда экспериментов, которые показали, что женщины, регулярно употреблявшие какао после специального облучения ультрафиолетом, оставались почти невосприимчивыми к вредным воздействиям, а вот те дамы, которые отказывали себе в употреблении шоколада, имели более чувствительную к солнечному свету кожу.Ученые объясняют это тем, что в какао есть флавоноиды, выполняющие роль антиоксидантов. Эти вещества усиливают действие Р-витаминов вместе с аскорбиновой кислотой, а также оказывают седативный эффект и уменьшают хрупкость сосудов.