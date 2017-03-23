Аспирин помогает существенно сократить риск смерти от рака кишечника

Страдающие от рака кишечника больные имеют все шансы снизить риск смерти от данного заболевания посредством ежедневного приема аспирина – к такому выводу недавно пришли британские исследователи.В течение нескольких лет группа ученых анализировала состояние 4500 раковых пациентов на территории Нидерландов, которым в качестве альтернативы или в дополнение к традиционным методикам лечения прописывался аспирин. Все испытуемые принимали дозировку в 80 мг. аспирина в день – минимальная доза, которая прописывается людям, страдающим от заболеваний сердечнососудистой системы. В результате в процессе такого рода терапии риск смерти от рака кишечника, в среднем по контрольной группе снизился на 33%.Несмотря на очевидные плюсы такой терапии, медики пока предостерегают от того, чтобы начинать ее применять широкомасштабно уже сейчас – по их словам необходимым является проведение дополнительных исследований в данной области. Вместе с тем уже сегодня существует множество исследований авторитетных ученых, в которых статистически доказывается польза аспирина, как возможного средства снижения вероятность развития рака, а также препарата, способного эффективно затормозить его развитие. Принимая аспирин в течение трех месяцев после постановки диагноза – рак кишечника человек может снизить риск развития рака на 12%, в том случае если продлить этот срок до 6 месяцев, эта цифра увеличивается до 23%, и соответственно при 9 месяцев, человек примерно на 33% имеет меньший шанс умереть от своего недуга.Аспирин является весьма загадочным препаратом, поскольку преимущества его применения здоровыми людьми, остаются по-прежнему неясными. Вместе основная причина, по которой аспирин до сих пор широко не используется при лечении онкологических заболеваний, заключается в том, что его регулярное употребление может вызвать неприятные побочные эффекты, и в частности фатальное внутреннее кровотечение. Чем больше доза, тем больше риск, что в конечном счете оказывается камнем преткновения ученых, который им никак не удается обойти.