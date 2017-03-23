Хирурги из США пришивали руку женщине в течение целых 11 месяцев

Американские хирурги провели беспрецедентную операцию по восстановлению оторванной конечности жертве ДТП. Уникальной эту процедуру делает тот факт, что рука женщины была потеряна 11 месяцев назад.В большинстве крупных больниц хирурги успешно восстанавливают оторванные в результате различных несчастных случаев и травм конечности, а также их части в виде пальцев, если этот "материал" сохранился в хорошем состоянии. Однако самым важным фактором успеха операции является ее срочность. Чем раньше человек окажется на операционном столе, тем выше шансы на то, что в конечности будет восстановлено кровоснабжение. Любая задержка приводит к тому, что в руке или ноге начинается необратимый некроз тканей, вызванный отсутствием их кровоснабжения.Тем более удивительной выглядит история американки Келси Ворд из Техаса, которая попала в ДТП по дороги с работы домой еще в апреле 2016 года. Мало того, что рука женщины была вырвана выше локтя, и подобного рода соединения конечностей хирурги практически не проводят, так еще саму уникальную процедуру проводили в течение целых 11 месяцев. Хирурги утверждают, что их пациентка нормально восстанавливает силы. Она уже покупает продукты с помощью своей ранее оторванной руки и даже выполняет физические упражнений вроде отжиманий от пола.Столь долгий срок между травмой и завершением операции понадобился врачам для того, чтобы постепенно восстановить изуродованную конечность, сращивая сломанные кости и забирая кожу с ног, а также проводя массу других уникальных процедур. Непосредственно соединение кровеносных сосудов было осуществлено сразу, но процесс пришивания руки продолжался много месяцев и требовал большого объема усилий. Хотя стопроцентной функциональности руки Келси не получит, она может рассчитывать на очень даже неплохие 80%.