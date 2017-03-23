Хирурги из США пришивали руку женщине в течение целых 11 месяцев
http://www.medikforum.ru - Добавил milestogo в категорию Хирургия
В большинстве крупных больниц хирурги успешно восстанавливают оторванные в результате различных несчастных случаев и травм конечности, а также их части в виде пальцев, если этот "материал" сохранился в хорошем состоянии. Однако самым важным фактором успеха операции является ее срочность. Чем раньше человек окажется на операционном столе, тем выше шансы на то, что в конечности будет восстановлено кровоснабжение. Любая задержка приводит к тому, что в руке или ноге начинается необратимый некроз тканей, вызванный отсутствием их кровоснабжения.
Тем более удивительной выглядит история американки Келси Ворд из Техаса, которая попала в ДТП по дороги с работы домой еще в апреле 2016 года. Мало того, что рука женщины была вырвана выше локтя, и подобного рода соединения конечностей хирурги практически не проводят, так еще саму уникальную процедуру проводили в течение целых 11 месяцев. Хирурги утверждают, что их пациентка нормально восстанавливает силы. Она уже покупает продукты с помощью своей ранее оторванной руки и даже выполняет физические упражнений вроде отжиманий от пола.
Столь долгий срок между травмой и завершением операции понадобился врачам для того, чтобы постепенно восстановить изуродованную конечность, сращивая сломанные кости и забирая кожу с ног, а также проводя массу других уникальных процедур. Непосредственно соединение кровеносных сосудов было осуществлено сразу, но процесс пришивания руки продолжался много месяцев и требовал большого объема усилий. Хотя стопроцентной функциональности руки Келси не получит, она может рассчитывать на очень даже неплохие 80%.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Добавить комментарий